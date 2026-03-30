Cesara Buonamici, la battuta alla Blasi su Totti: imbarazzo in studio
30.03.2026 20:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Uno scambio di battute quello tra Ilary Blasi e Cesara Buonamici che ha provocato un momento di forte imbarazzo in studio durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip. L'opinionista ha esordito con una frase che è stato un chiaro riferimento al matrimonio ormai concluso tra la conduttrice e Francesco Totti, nel tentativo di rimediare ha messo ancora di più in difficoltà la showgirl... > ILARY BLASI <