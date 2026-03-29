Rinnovi Lazio, Lotito congela ogni decisione (e ritocca i premi per Serie A e Coppa)

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Otto partite di campionato e la semifinale di Coppa Italia. Ogni sforzo in casa Lazio è concentrato su queste nove partite, possono diventare dieci con la finale. Lotito, riporta Corriere dello Sport, ha congelato ogni decisione sul futuro: panchina, rinnovi, contratti. Ha parlato più volte alla squadra, chiedendo il massimo sforzo e impegnandosi a riconoscere meriti. Ha raddoppiato il premio Coppa Italia, ha fissato un bonus al raggiungimento della quinta vittoria di finale. Siamo a tre dopo i colpi contro Sassuolo, Milan e Bologna, mancherebbero quelle contro Parma e Fiorentina per far scattare il premio.

Aprile sarà un mese decisivo, indirizzerà il posizionamento finale in campionato e metterà in palio la finale all'Olimpico, ultimo traguardo per raggiungere l'Europa. La finale, poi, mette in palio anche la Supercoppa, per la quale non è stato ancora deciso nulla riguardo al format e alla sede. Non è escluso che si giochi in una gara secca. C'è un'ipotesi che può comunque garantire la partecipazione alla Supercoppa: Lazio in finale contro l'Inter scudettata.

A giugno, poi, si riparlerà di tutto. Del futuro di Sarri e dei nove contatti in scadenza nel 2027. Per i tre in scadenza a giugno prossimo, invece, solamente Basic ha ancora qualche chance di rinnovo. Pedro ha annunciato l'addio, Hysaj andrà via.