Hernanes e la "profezia" sull'Italia: "Vi dico chi vince e chi segna" - VIDEO
28.03.2026 23:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico Gaetano
Ospite dell'evento Operazione Nostalgia, Hernanes - che ne ha approfittato anche per parlare della Lazio - si è espresso sull'Italia e sulla finale dei Playoff Mondiali, in programma martedì sera contro la Bosnia. L'ex biancoceleste si è lasciato andare a una delle sue "profezie", sbilanciandosi sulla nazionale che vincerà e sul giocatore che metterà la propria firma sul tabellino. Ecco le sue parole, ai microfoni di Sportitalia:
"Speriamo bene, tifo l'Italia e spero possa andare al Mondiale. Questo è il desiderio e il mio augurio. Profezia? 1-0, gol di Pio Esposito".
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.