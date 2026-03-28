Operazione Nostalgia, Hernanes: “Mi rivedo in Taylor. Alla Lazio…” - VIDEO
28.03.2026 11:50 di Mauro Rossi
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
Durante il nuovo appuntamento con Operazione Nostalgia è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti Hernanes. Queste le parole dell’ex calciatore della Lazio: “Il momento più nostalgico della carriera in Italia? Dura sceglierne uno, ma sicuramente la vittoria con la Lazio della Coppa Italia contro la Roma e dello scudetto con la Juventus”.
“In Italia ho vissuto tre belle esperienze, ogni maglia mi ha dato qualcosa di bello e qualcosa di meno bello. Ma per tempo e numero di gol, che è la cosa più bella del calcio, direi che con la Lazio ho vissuto più momenti da ricordare. Un Hernanes alla Lazio? Mi rivedo in Taylor, Sarri è ben fornito a centrocampo (ride, ndr)”.