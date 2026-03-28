Nazionali | Il Senegal supera il Perù in amichevole: in campo anche Dia
28.03.2026 19:00 di Christian Gugliotta
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Nell'amichevole andata in scena allo Stade de France, il Senegal si è imposto per 2-0 sul Perù. Ad andare a segno sono stati Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, che hanno permesso alla selezione campione d'Africa di vincere il primo dei due impegni in programma per questa sosta nazionali. Nel corso del secondo tempo ha trovato spazio anche il centravanti della Lazio Boulaye Dia, che al 67' è entrato in campo al posto di Mbaye.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.