Bordon sicuro: "L'Udinese sta meglio della Lazio! Ecco perché"

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Intervistato dalle colonne del Messaggero Veneto, il preparatore atletico Claudio Bordon ha fatto il punto sullo stato di forma di Udinese, Lazio e Bologna in vista del finale di stagione dopo la sosta. Di seguito le sue parole a riguardo: "A livello di condizione fisica, tra le squadre in corsa per il 10° posto, l'Udinese è quella messa meglio. Il Bologna è in difficoltà da tempo, la Lazio invece appare un po' in ripresa ed è ben organizzata".

"L’Udinese è una squadra muscolare che dal punto di vista delle potenzialità prestazionali potrebbe osare di più proprio in relazione alla sua struttura, dando quindi ancora più fondo alle qualità individuali dei suoi giocatori. Se ciò non avviene, c'è da chiedersi il perché. Questa non è una squadra che domina il gioco, a Marassi abbiamo visto i giocatori esaltarsi nei duelli e nello strapotere fisico. Il Genoa ha attaccato e corso di più, finendo la benzina al 70'. La classica partita che ha evidenziato la differenza di serbatoio".