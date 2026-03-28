Ex Lazio, da Nesta a Veron: che Operazione Nostalgia a Roma! I dettagli
RASSEGNA STAMPA - Alle ore 20 di questa sera al PalaEur di Roma andrà in scena la prima edizione al chiuso di Operazione Nostalgia con un torneo di calcio a 5 tra Italia, Europa e Resto del Mondo.
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il palazzetto è sold out, tutti vogliono ammirare le numerose stelle che parteciperanno all'evento: da Totti e Nesta che torneranno a giocare insieme a 20 anni di distanza dalla vittoria del Mondiale 2006, insieme a Di Natale, Perrotta, Fuser, Fiore, Zaccardo, Tommasi e Amelia per l'Italia. Per l'Europa in campo invece Boban, Davids, Candela, Frey, Borja Valero, Simic Bojinov, Jankulowski e Karagounis. Infine il Resto del Mondo con Zanetti, Veron, Aldair, Pizarro, Hernanes, Zago, Denis, Rubinho e Suazo.