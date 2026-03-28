Nazionale, Ambrosini: "Contro la Bosnia si gestirà meglio la pressione"

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia ha fatto ad ora il 50% del suo dovere battendo l'Irlanda del Nord e volando in finale dei playoff per il Mondiale. Il prossimo appuntamento sarà martedì 31 marzo alle 20.45 e gli azzurri si troveranno di fronte la Bosnia. A parlare della sfida è stato l'ex azzurro, nonché ex compagno e grande amico del ct Gattuso, Massimo Ambrosini a La Gazzetta dello Sport:

"Con l'Irlanda del Nord ho visto un'Italia in difficoltà nel primo tempo perché si è portata in campo quello che speravamo di non portare, ovvero paura e tensione. Dopo il gol di Tonali c'è stata una liberazione.

La Bosnia è un mix tra esperienza e talento. Penso che la pressione di Bergamo possa essere gestita meglio nonostante la posta in palio sia la stessa visto che sarà un altro incontro dentro e fuori".