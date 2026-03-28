Lazio, rendimento da Champions: i numeri che fanno ben sperare
28.03.2026 08:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio si trova nel miglior momento della sua stagione. Dopo aver vissuto mesi di alti e bassi, flessioni e lampi di luce, Sarri e i tifosi iniziano a vedere una squadra quadrata, con in testa un obiettivo, e da cui ripartire.
I numeri riportati nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lasciano ben sperare in vista del finale di stagione: con i 10 punti conquistati nelle ultime 5 partite, la Lazio si trova infatti sul podio per il rendimento, al terzo posto dietro a Napoli (12) e Como (15).
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.