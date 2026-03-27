Lazio, Mattei: "Sarri sta tirando fuori il massimo dalla squadra"
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Stefano Mattei è tornato a parlare di Lazio soffermandosi sul lavoro fatto da Sarri in stagione.
“Non credo che senza Sarri la Lazio avrebbe fatto la fine della Fiorentina ma sta tirando fuori il massimo dalla squadra, per quello che gli è stato messo a disposizione".
Sull'Italia invece: "Primo tempo brutto, lo ha detto anche Gattuso, squadra lenta, prevedibile, nel secondo la squadra ha cambiato ritmo, ha alzato il livello del gioco e ha approfittato degli errori dell'Irlanda del Nord Belli i gol, ma sono evidenti gli errori avversari. Ora la Bosnia",
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