Lazio, Isaksen brilla con la Danimarca. E la società pensa al rinnovo in estate
RASSEGNA STAMPA - La Danimarca si gode il suo nuovo protagonista: Isaksen. La nazionale scandinava vola in finale playoff e continua a inseguire il sogno di qualificarsi al Mondiale 2026. Nella sfida contro la Macedonia del Nord, la squadra guidata da Riemer si è imposta con un netto 4-0, trascinata anche dall’esterno della Lazio, autore di una splendida doppietta.
Il biancoceleste ha deciso la partita in pochissimo tempo, segnando due gol diversi ma ugualmente efficaci: il primo al volo, da vero attaccante, il secondo approfittando con prontezza di una respinta corta del portiere. Una prestazione che conferma non solo il suo ottimo stato di forma, ma anche una crescita evidente in termini di personalità. Non a caso, a fine gara è stato votato MVP dai tifosi danesi, che ormai lo considerano uno dei punti di riferimento della squadra.
Un ruolo sempre più centrale, che Isaksen si sta guadagnando partita dopo partita. Se a Roma aveva mostrato solo a tratti il suo potenziale nella prima parte di stagione, ora sembra aver trovato continuità e sicurezza, diventando un elemento fondamentale nel sistema offensivo di Sarri. Proprio per questo, la Lazio dovrà presto riflettere sul suo futuro: il contratto scade nel 2028, ma viste le prestazioni recenti, un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio potrebbe diventare una priorità per l’estate, come riporta Il Tempo.