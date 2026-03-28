Parma, Circati vede oltre la Lazio: "Sarò concentrato, poi il Mondiale"

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Alessandro Circati, difensore del Parma e dell'Australia, ha parlato subito dopo la vittoria della sua Nazionale per 1-0 sul Camerun, match nel quale è stato in campo per 80 minuti. Dopo la sosta ci sarà la Lazio, altre sette gare e poi il Mondiale: Circati non sta nella pelle. Di seguito le sue parole riportate da ParmaLive.com:

"Sono molto emozionato. Non ci penso troppo e sono abbastanza tranquillo. Credo che l'unico modo per descriverlo sia dire che sono molto concentrato su ciò che ho davanti. Ovviamente ora sono qui, poi quando sarà il momento di tornare in Italia, sarò molto concentrato sulle ultime otto partite lì e poi mi concentrerò completamente sui Mondiali. Andremo lì per dare il meglio di noi e ottenere il maggior numero di risultati positivi possibile".