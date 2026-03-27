Lazio | Ratkov rimane in panchina contro la Spagna: Serbia ko in amichevole
Termina 3-0 l'amichevole tra Spagna e Serbia. Troppo grande il divario tra le due nazionali, con le Furie Rosse che ipotecano il risultato già nel primo tempo grazie alla doppietta di Oyarzabal, da sempre nei sogni di Sarri per rinforzare l'attacco della Lazio. Nella ripresa, entrambi i CT utilizzano il test per provare diverse soluzioni: tanti cambi, da una parte e dall'altra, ma non cambia la sostanza. E a venti minuti dalla fine, arriva anche il tris degli spagnoli, firmato da Victor Munoz, entrato proprio al posto della stella della Real Sociedad. Nonostante la convocazione da parte del CT Paunovic, Ratkov ha seguito tutta la partita dalla panchina. Otto sostituzioni per la nazionale serba, senza che il centravanti della Lazio abbia avuto l'occasione di scendere in campo.