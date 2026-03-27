Immobile svela il segreto della sua Lazio: “Rispetto a oggi…”
Torna a parlare di Lazio l’ex capitano biancoceleste Ciro Immobile. Lo fa durante una lunga intervista nell’ultimo episodio di SkyCalcio Unplugged, tra gli argomenti toccati anche la differenza tra il calcio ai tempi della sua Lazio e quello odierno. Queste le sue parole: “La Serie A di adesso è molto più tattica rispetto a prima. Per me c’erano più occasioni per segnare, le mie Lazio di Inzaghi e Sarri erano molto offensive, verticalizzavano molto più facilmente”.
“Poi molto dipende dagli attaccanti. Ho visto l’intervista di Ventura: ha ragione, il mio modo di giocare mi ha portato a risultati incredibili. Un attaccante come me non può giocare come Pio Esposito, spalle alla porta. Non tutta la colpa è dei giocatori, ma anche da quello che si chiede agli attaccanti, molte squadre usano il centravanti come pivot offensivo”.