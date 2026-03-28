Inizia Operazione Nostalgia: le parole di Hernanes e Fuser - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11:54 - Anche Diego Fuser ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le parole dell'ex calciatore della Lazio: “Le ultime tre vittorie della Lazio? Penso sia una cosa positiva, le vittorie portano sempre serenità nell’ambiente e in questo momento penso che ce ne sia bisogno. Spero che possa continuare con questo passo. La Coppa Italia? Penso cambierebbe il giudizio finale, tutti la snobbano ma quando la vinci poi tutti gioiscono. Mi auguro la Lazio possa arrivare in fondo e vincerla, sicuramente sarebbe una stagione in cui almeno avresti alzato una coppa. La contestazione? I tifosi son una parte molto importante, quando ci sono li senti e ti danno la carica. Sono il dodicesimo uomo in campo. A volte è normale che capiti ci sia contestazione, è una cosa che nel calcio succede. Bisogna accettarla e rispettarla, poi andare avanti e convincerli”.

AGGIORNAMENTO ORE 11:51 - Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, Hernanes ha ricordato i suoi anni alla Lazio: “Il momento più nostalgico della carriera in Italia? Dura sceglierne uno, ma sicuramente la vittoria con la Lazio della Coppa Italia contro la Roma e dello scudetto con la Juventus. In Italia ho vissuto tre belle esperienze, ogni maglia mi ha dato qualcosa di bello e qualcosa di meno bello. Ma per tempo e numero di gol, che è la cosa più bella del calcio, direi che con la Lazio ho vissuto più momenti da ricordare. Un Hernanes alla Lazio? Mi rivedo in Taylor, Sarri è ben fornito a centrocampo (ride, ndr)”.

Va in scena oggi all’Eur un nuovo appuntamento con Operazione Nostalgia. Tanti gli ex calciatori attesi, che prima di disputare il triangolare in programma in serata saranno protagonisti di diverse attività aperte a tutti i tifosi. Tra i primi ad arrivare Hernanes e Fuser, due ex Lazio. Di seguito le immagini.