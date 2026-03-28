Insigne: "Interesse dalla Serie A? Volevano un giocatore già pronto"

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RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata ai taccuini di Sportsweek, Lorenzo Insigne ha svelato dell'interesse di squadre di Serie A (c'era anche la Lazio sul calciatore), ma anche dall'estero. Poi la scelta di Pescara, arrivata dal cuore, e il rimpianto del Napoli. Di seguito le sue parole.

"Una chiamata dalla Serie A? Qualche telefonata è arrivata pure dall'estero, ma i miei interlocutori erano preoccupati del fatto che da giugno a gennaio io mi fossi allenato da solo. Ho sempre detto che, col mio fisico, mi sarebbero bastati 15- 20 giorni per tornare in forma, ma loro volevano un giocatore già pronto. A Napoli sarei tornato a piedi. Mi hanno contattato un paio di settimane prima di firmare per il Pescara, non ci dormivo la notte. Pur di vestire di nuovo quella maglia mi ero proposto al minimo dello stipendio, 1.500 euro al mese. "Se poi dimostro di star bene, rinnovo. Sennò smetto, ma con la squadra del mio cuore", pensavo. Non ci sono rimasto male perché le scelte altrui vanno rispettate. E poi, dopo Napoli nel mio cuore c'è Pescara".