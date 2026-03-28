Bosnia, Alajbegovic: "L'Italia è una buona squadra, ma vinceremo"
La stella del calcio bosniaco Kerim Alajbegovic ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dalla finale playoff contro l'Italia. L'autore del gol vittoria contro il Galles ai calci di rigore riconosce il valore dell'Italia, ma si sbilancia: "Sappiamo che è una buona squadra ma vinceremo. Dobbiamo vincere. Giochiamo in casa, lo stadio sarà infuocato, sarà una partita brutale".
La Bosnia ha diversi calciatori che conoscono la Serie A: "Kolasinac, Edin, Muharemovic: i nostri "italiani" sono molto esperti, conoscono gli avversari, la squadra, questo ci darà sicuramente qualcosa in più".
Sul punto di forza della Bosnia: "La mentalità, il carattere: siamo un gruppo che non si arrende mai, ciascuno corre per gli altri. Pensate che giovedì sera in Galles metà della nostra squadra aveva i crampi, però abbiamo continuato a correre, senza smettere mai".