PRIMAVERA | Derby e non solo: ufficiali i prossimi appuntamenti della Lazio
Ripartirà lunedì 6 aprile il campionato della Lazio Primavera, che alle ore 11:00 (e non più alle 16:00 come inizialmente comunicato) sarà impegnata tra le mura amiche contro il Napoli. La Lega Serie A, intanto, ha reso noti data e orario anche delle successive tre giornate di campionato. La squadra di Punzi sarà quindi impegnata nella 33esima giornata lunedì 13 aprile alle 13:00 sul campo del Verona, quindi alla stessa ora di domenica 19 aprile ospiterà al Fersini la Roma mentre domenica 26 aprile alle 15:00 sarà impegnata in casa del Frosinone. Di seguito tutti i prossimi appuntamenti.
Lunedì 06/04 ore 11.00: Lazio Primavera - Napoli
Lunedì 13/04 ore 13.00: Verona - Lazio Primavera
Domenica 19/04 ore 13.00: Lazio Primavera - Roma
Domenica 26/04 ore 15.00: Frosinone - Lazio Primavera