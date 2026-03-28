Lazio, Provstgaard e l'esordio con la Danimarca: "Un giorno che..." - FOTO
28.03.2026 11:00 di Simone Locusta
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Dopo anni con l'U21, Oliver Provstgaard ha esordito con la maglia della Nazionale maggiore della Danimarca, subentrato a Christian Norgaard all'86' nel 4-0 contro la Macedonia del Nord. Un giorno che rimarrà impresso nella sua mente, un momento dalle emozioni forti.
Il centrale della Lazio ha pubblicato un post sui suoi profili social, ringraziando tutti per il supporto: "Esordio in Nazionale. Un giorno che non dimenticherò mai. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno aiutato in questo percorso", queste le sue parole.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.