PRIMAVERA | Lazio - Napoli, cambia l’orario del match: il comunicato
28.03.2026 12:15 di Mauro Rossi
Cambio di programma a Pasquetta per la Lazio Primavera. La squadra di Punzi sarà impegnata infatti al Fersini lunedì 6 aprile contro il Napoli nella gara valida per la trentaduesima giornata di campionato. Rispetto a quanto inizialmente annunciato dalla Lega Serie A, però, la sfida cambierà orario. Il match, si legge in un nuovo comunicato, non si giocherà più alle 16:00 ma alle ore 11:00 sempre al Fersini.