Lazio | Taylor e Maldini punti fermi: Sarri può ripartire da loro

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RASSEGNA STAMPA - Il futuro passa da questi ultimi due mesi. E anche dal mercato. Maurizio Sarri sta cercando di costruire una rosa affiatata, competitiva e da cui poter ripartire la prossima stagione con l'innesto di qualche giocatore in estate. In inverno, però, sono arrivati anche elementi interessanti.

Uno su tutti: Kenneth Taylor. Per distacco il miglior acquisto biancoceleste della sessione invernale di calciomercato. L'olandese ha già preso in mano le redini del centrocampo, lo ha fatto fin da subito. Sarri lo ha buttato dentro fin da subito per necessità, ma anche per evidenti qualità. L'ex Ajax si trova ià a quota 3 gol, dopo Isaksen e Zaccagni (a quota 4 gol) è il miglior marcatore della Lazio con 3 reti all'attivo.

Un altro calciatore che sta convincendo Sarri è Daniel Maldini. L'ex Atalanta si sta adattando nel ruolo da centravanti, si muove da falso nove discretamente. Se la Lazio lo vorrà, però, dovrà riscattarlo dalla Dea e versare nelle loro casse i 14 milioni pattuiti per l'eventuale riscatto. Ci sono ancora 9 partite per decidere, 10 qualora si dovesse arrivare in finale di Coppa Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Maldini può entrare a far parte di quella base solida attorno a cui continuare a costruire.

Poi, altri giovani dalle belle speranze. Ma anche certezze. Perché pian piano è questo quello che stanno diventando Oliver Provstgaard e Edoardo Motta. La Lazio del futuro ripartirà da loro.