Jankto: "Complimenti Lazio. Mai stato di questo livello, ricordo..."
28.03.2026 12:30 di Simone Locusta
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Jakub Jankto si è esposto molto nelle ultime settimane sui propri profili social. Ha parlato tanto, forse troppo, anche di questioni personali. Racconti spesso sopra le righe, ma in uno dei suoi ultimi video ha parlato della Lazio, dedicandole solo belle parole. Di seguito il suo pensiero sulla squadra biancoceleste e il ricordo di un aneddoto in particolare, con in sottofondo l'inno della Lazio.
"Complimenti, Lazio. Non sono mai stato di questo livello. Ricordo la partita con il gol di Saponara all'ultimo secondo, finì 2-2. Però contro la Lazio poco da fare".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.