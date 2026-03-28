Insigne racconta: "Con Sarri ho espresso il mio miglior calcio"
28.03.2026 12:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - In un'intervista rilasciata ai taccuini di Sportsweek, Lorenzo Insigne si è raccontato a 360° tra Napoli, estero e Pescara. Durante l'intervista ha anche raccontato dei rapporti con gli allenatori, in particolare soffermandosi su Sarri e Gattuso, avuti entrambi a Napoli. Di seguito le sue parole sui tecnici.
"Con Sarri ho espresso il mio miglior calcio a Napoli. Mi è piaciuto tanto l'approccio e il rapporto che ho avuto con mister Gattuso perché è una persona di cuore, diretta".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.