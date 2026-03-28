Insigne racconta: "Con Sarri ho espresso il mio miglior calcio"

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RASSEGNA STAMPA - In un'intervista rilasciata ai taccuini di Sportsweek, Lorenzo Insigne si è raccontato a 360° tra Napoli, estero e Pescara. Durante l'intervista ha anche raccontato dei rapporti con gli allenatori, in particolare soffermandosi su Sarri e Gattuso, avuti entrambi a Napoli. Di seguito le sue parole sui tecnici.

"Con Sarri ho espresso il mio miglior calcio a Napoli. Mi è piaciuto tanto l'approccio e il rapporto che ho avuto con mister Gattuso perché è una persona di cuore, diretta".