Serie A | Lazio superata dal Como in quanto a valore della rosa: l'analisi
RASSEGNA STAMPA - Il calcio italiano non è povero, ma continua a pagare una scarsa visione sul lungo periodo. È quanto emerge dalle analisi del CIES, riportate da Il Foglio, che mettono a confronto il valore delle rose e la capacità dei club di programmare il futuro.
Se da un lato la Serie A si difende ancora bene, seconda solo all’Inghilterra per numero di squadre tra le prime 100 al mondo, dall’altro il divario con le grandi potenze resta evidente. In cima dominano club come Chelsea, Manchester City e Real Madrid, costruiti su investimenti enormi e strategie solide.
A colpire, però, è anche la crescita di nuove realtà, come il Como: con una rosa da circa 360 milioni, ha già superato il valore di squadre come Fiorentina, Bologna e Lazio, mettendo nel mirino anche la Roma.
Il quadro è chiaro: il calcio italiano mantiene una buona base economica, ma senza una programmazione moderna e lungimirante rischia di perdere terreno rispetto a chi, oggi, costruisce il futuro con maggiore visione.