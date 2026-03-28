Parma, Pellegrino punta la Lazio e spegne il mercato: "Oggi il mio focus..."

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Mateo Pellegrino è uno dei calciatori più in vista del Parma di Cuesta. Con ogni probabilità, il centravanti argentino sarà nel mirino di molti club in estate, ma per il momento lui non ci pensa e resta concentrato sui prossimi impegni con il Parma (alla prossima c'è la Lazio).

Nella giornata di ieri Pellegrino ha parlato oggi a margine di un evento allo Stadio Tardini, analizzando i suoi primi 14 mesi in Italia e al Parma. Commentando l'ultima sconfitta contro la Cremonese, ha detto che il gruppo deve imparare dagli errori e che è già concentrato sulla sfida contro la Lazio, ritenuta fondamentale per raggiungere la salvezza. Di seguito le sue parole riportate da ParmaLive.com:

FUTURO AL PARMA - "Io sono tranquillo, non mi piace guardare lontano perché perdi la bellezza del momento. Oggi il mio focus è sull'allenamento di domani. Ancora non so quanto tempo sarò qua, so solo che sono molto contento e molto comodo qui a Parma".

SE VUOLE PIU' CROSS - "Certo, se possono arrivare più cross in migliori condizioni, per me è meglio perché è un punto in cui sono forte. Devo provare a fare i gol anche in altri modi".

STREFEZZA - “Lui ci ha dato quella creatività della quale parlavo prima, che ci mancava un po'. Ha aiutato tanto in quell'aspetto. Penso che adesso creiamo un po' più di occasioni, magari nelle ultime partite non si è visto, però in generale dal suo arrivo siamo migliorati in quell'aspetto".