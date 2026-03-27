Rimpianto Immobile: “Avrei voluto chiudere alla Lazio”. Poi svela: “Ecco cosa farò in futuro”
27.03.2026 20:00 di Mauro Rossi
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Non ha dubbi Ciro Immobile. L’ex attaccante della Lazio ribadisce come avrebbe voluto chiudere la carriera in biancoceleste durante la lunga intervista a SkyCalcio Unplugged: “Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera alla Lazio, avrei finito il contratto e mi sarei ritirato salutando i tifosi come si deve”. Quindi l’annuncio su quella he sarà la sua carriera futura: “Quando finirò di giocare vorrei restare comunque nel calcio, quindi sarà solo un addio agli scarpini. Spero di fare qualcosa di importante sotto un'altra veste. Mi piacerebbe allenare".