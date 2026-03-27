Il miglior allenatore? Immobile non ha dubbi. E tra Sarri e Inzaghi…
27.03.2026 20:30 di Mauro Rossi
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Nella lunga intervista concessa da Ciro Immobile a SkyCalcio Unplugged l’ex capitano della Lazio ha parlato anche degli allenatori avuti in carriera, lasciandosi andare a una sorta di classifica. Queste le preferenze dell’attaccante: "Klopp o Mancini? Mancini. Ti rispondo non in base alla qualità o alla bravura dell'allenatore, in base alla mia esperienza personale. Klopp lo stimo tantissimo, non abbiamo mai avuto problemi. Però con Mancini ho vinto l'Europeo, come faccio a non sceglierlo? Mancini o Sarri? È tosta. Scelgo Sarri. Sarri o Ventura? Ho vinto con tutti e due, ma dico Sarri ancora. Sarri o Conte? Sarri. Sarri o Inzaghi? Inzaghi. Inzaghi o Spalletti? Inzaghi. Inzaghi o Italiano? Inzaghi”.