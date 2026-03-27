Ex Lazio | L'Algeria rinnova la fiducia a Petkovic: i dettagli
27.03.2026 22:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Uefa/Image Sport
L’Algeria punta tutto su Vladimir Petkovic. La federazione ha infatti deciso di proseguire il suo rapporto con l’ex allenatore della Lazio diventato ct nel 2024.
Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Gazette du Fennec la Federazione calcistica algerina è pronta a rinnovargli il contratto fino al 2028 per garantire stabilità tecnica al progetto.
Petkovic avrebbe, tra l’altro, accettato il prolungamento nonostante le condizioni economiche più basse con uno stipendio fisso che si aggira attorno ai 130mila euro al mese.
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autore
Jessica Reatini
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