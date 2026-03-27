Agostinelli: “Isaksen più decisivo in Danimarca? Vi spiego il motivo”
È intervenuto ai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli. Tra gli argomenti toccati dall’ex calciatore della Lazio anche il rendimento di Isaksen, così diverso tra club e nazionale. Questo il suo pensiero: “La differenza di rendimento e di gol di Isaksen tra Lazio e Nazionale? Credo che sia un discorso emotivo, psicologico”.
“È ancora un giocatore giovane, lì magari si sente più in fiducia, si sente a casa e rende di più. Credo meno in un discorso tattico, anche se effettivamente il calcio italiano è molto tattico. Si fa più fatica nell’uno contro uno, ci sono continui raddoppi, è più complicato rispetto ad un contesto europeo”.
“Poi quello che anche a noi fa comodo è che il giocatore venga fuori, malgrado delle critiche che lui riceve per le sue prestazioni. Nessuno credo che possa dire che nella storia Serie A può considerarsi tra i migliori esterni offensivi”.