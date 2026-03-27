Primavera 1 | Annunciato il calendario della Fase Finale: il programma
La Lega Serie A ha reso noto il calendario della Fase Finale del campionato di Primavera 1 2025/26. I play-off si apriranno con il Primo Turno, nel quale le squadre classificatesi tra il 3° e il 6° posto si sfideranno in due gare da disputarsi sui campi delle società posizionatesi più alto in classifica. Gli accoppiamenti saranno:
Gara 1: 4ª classificata vs 5ª classificata - giovedì 21 maggio 2026
Gara 2: 3ª classificata vs 6ª classificata – venerdì 22 maggio 2026
Ad attendere le due vincitrici, ci saranno la 1ª e la 2ª classificata, già qualificate alle semifinale in quanto teste di serie. A questo punto, la vincente di gara 1 se la vedrà con la 1ª classificata domenica 24 maggio 2026, mentre chi uscirà vittorioso da gara 2 incontrerà la 2ª classificata lunedì 25 maggio 2026. Entrambe le semifinali si giocheranno allo Stadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli, cosi come la finalissima, in programma giovedì 28 maggio 2026, nella quale le due finaliste si contenderanno il Trofeo Giacinto Facchetti.