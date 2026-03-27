Ritorno a Pescara? Immobile ha le idee chiare, ma il ruolo è una sorpresa

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© foto di Daniele Buffa

Ha fatto rumore il ritorno di Lorenzo Insigne al Pescara, dove oggi c’è anche Verratti seppur soltanto tramite l’acquisto di una parte delle quote del club. Impossibile allora non sognare il ritorno anche di Immobile, che lì con i due compagni aveva vissuto i primi passi della carriera alla corte di Zeman. Proprio a riguardo si è espresso l’ex attaccante della Lazio durante la lunga intervista a SkyCalcio Unplugged: "Insigne? Quando si è trasferito al Pescara, ho incontrato Verratti a Parigi. Io avevo già firmato per il Paris FC. Non c'è mai stata una chiamata per il ritorno al Pescara”.

Eppure, non è detta la parola fine: “Io ho detto a Verratti che Pescara è una grande piazza per iniziare ad allenare (ride, ndr.). Bisogna buttare gli ami per il futuro. Il prossimo anno ho ancora il contratto con il Paris FC, poi finisce e vediamo come sto fisicamente. Deciderò, avrò 37 anni, voglio finire senza zoppiccare, mettiamola così. Come sarò come allenatore? Con giacca e cravatta, mi piace".