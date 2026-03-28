Lazio, Przyborek titolare con l'Under 19: ma la Polonia finisce ko con l'Inghilterra
28.03.2026 16:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Anche Adrian Przyborek è stato chiamato in Nazionale - con la Polonia Under 19 - in questa pausa dal campionato, precisamente per gli appuntamenti relativi alle qualificazioni per l'Europeo del 2026.
Questo pomeriggio si è giocata la sfida contro l'Inghilterra, terminata con la vittoria degli avversari, per 1-0, grazie al gol di Mheuka. Il giovane talento della Lazio ha giocato per 83 minuti, partendo nello scacchiere titolare, salvo poi uscire dal campo per Szczepaniak.
La "sua" Polonia rimane così a zero punti, in ultima posizione nel girone che, oltre all'Inghilterra, vede Serbia e Portogallo. Martedì 31, con fischio d'inizio alle 17, sarà il momento della seconda sfida di questa fase, quella contro la Serbia.
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.