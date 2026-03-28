Orsi amareggiato dalla Lazio: "Sono stato male, la stagione è desolante..."
28.03.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Stefano Principi
Una stagione tutt'altro che positiva per la Lazio di Sarri. Tanti problemi e note negative, a partire da quest'estate con il mercato bloccato. Non ne è stato per nulla contento l'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi, che si è sfogato ai microfoni di Radio Radio rivelando tutta la sua delusione per quest'annata e in vista del futuro. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: “Quest’anno sono stato male per quello che è successo e succederà. È desolante: di questa stagione rimarranno solo litigi, casini e confusioni“.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.