ESCLUSIVA - Operazione Nostalgia, Fuser: “Spero la Lazio vinca la Coppa Italia. La contestazione…” - VIDEO

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Anche Diego Fuser è presente al nuovo appuntamento con Operazione Nostalgia. L’ex calciatore della Lazio è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, queste le sue parole: “Le ultime tre vittorie della Lazio? Penso sia una cosa positiva, le vittorie portano sempre serenità nell’ambiente e in questo momento penso che ce ne sia bisogno. Spero che possa continuare con questo passo".

“La Coppa Italia? Penso cambierebbe il giudizio finale, tutti la snobbano ma quando la vinci poi tutti gioiscono. Mi auguro la Lazio possa arrivare in fondo e vincerla, sicuramente sarebbe una stagione in cui almeno avresti alzato una coppa”.

“La contestazione? I tifosi son una parte molto importante, quando ci sono li senti e ti danno la carica. Sono il dodicesimo uomo in campo. A volte è normale che capiti ci sia contestazione, è una cosa che nel calcio succede. Bisogna accettarla e rispettarla, poi andare avanti e convincerli”.

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