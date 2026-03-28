Operazione Nostalgia, Bojinov: “Maldini? Un mix tra il 9 e il 10, ma con Sarri…” - VIDEO
28.03.2026 13:05 di Mauro Rossi
Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it
C’è anche Valeri Bojinov tra i protagonisti di Operazione Nostalgia. Ai microfoni dei cronisti presenti l’ex calciatore ha parlato anche di Daniel Maldini, uno degli acquisti invernali della Lazio. Questo il suo pensiero: “Maldini? Un grande acquisto. Mi sorprende che ora stia giocando attaccante, ha i colpi per farlo però. È un mix tra un nove e un dieci, diciamo un trequartista. Ma ha i movimenti giusti ed è cresciuto molto anche fisicamente. Secondo me deve lavorare un po’ sotto porta, è normale che gli manchi un po’. Ma lavorando con Sarri migliorerà tantissimo per arrivare a fare tanti gol”.