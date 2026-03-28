Operazione Nostalgia, Frey: “Motta? Esordire così in A non è da tutti” - VIDEO
28.03.2026 13:00 di Mauro Rossi
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
Anche Sebastien Frey tra i protagonisti del nuovo appuntamento con Operazione Nostalgia. L’ex portiere, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, ha parlato anche del momento di Edoardo Motta, portiere della Lazio. Queste le sue parole: “Grande Edo (Motta, ndr.)! Non lo conosco personalmente, ma quando i colleghi fanno un esordio simile sono contento. Gli faccio un grande in bocca al lupo, spero diventerà un grande. L’ho visto poco, ma quando fai un esordio simile in Serie A non è da tutti. È una cosa speciale e gli auguro il meglio”.