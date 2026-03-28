Bosnia, Muharemovic carica: "Vogliamo mangiarci gli italiani"
28.03.2026 15:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Saranno 90 minuti di fuoco, su questo non ci sono dubbi. L’Italia si prepara ad affrontare la Bosnia nella finale dei playoff Mondiali ma il clima a Zenica sarà tutt’altro che accogliente.
A confermarlo sono anche le parole del difensore della Bosnia, e del Sassuolo, Muharemovic: “Ora andiamo a dare una lezione a questi italiani che verranno a Zenica e alla fine festeggeremo tutti insieme. Teniamo solo Dio, vogliamo mangiarci gli italiani e divorarci chiunque verrà lì”, queste le sue parole.
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Jessica Reatini
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