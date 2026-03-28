Parma, buone notizie per Cuesta: due possibili recuperi contro la Lazio

28.03.2026 17:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Parma, buone notizie per Cuesta: due possibili recuperi contro la Lazio
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Continua la preparazione del Parma alla sfida contro la Lazio, che si giocherà dopo la fine della sosta per le nazionali. Secondo quanto riportato da TMW, nell'ultimo allenamento dei ducali sia Bernabé che Almqvist hanno lavorato parzialmente con il gruppo. Filtra ottimismo, quindi, per i loro recuperi: Cuesta potrebbe riavere entrambi a disposizione nella gara dell'Olimpico.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.