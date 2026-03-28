Parma, buone notizie per Cuesta: due possibili recuperi contro la Lazio
28.03.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Continua la preparazione del Parma alla sfida contro la Lazio, che si giocherà dopo la fine della sosta per le nazionali. Secondo quanto riportato da TMW, nell'ultimo allenamento dei ducali sia Bernabé che Almqvist hanno lavorato parzialmente con il gruppo. Filtra ottimismo, quindi, per i loro recuperi: Cuesta potrebbe riavere entrambi a disposizione nella gara dell'Olimpico.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.