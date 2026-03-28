Ex Lazio | Fiore: "Per colpa di Ranieri ho saltato il Mondiale del 2006"

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Ai microfoni di Calciomercato.com l’ex calciatore della Lazio Stefano Fiore ha rilasciato una lunga intervista in cui ha toccato tantissimi temi tra cui quello attualissimo della Nazionale.

Fiore ha sottolineato come non sia andato al Mondiale del 2006, vinto dall’Italia per “colpa” di Claudio Ranieri: “Probabilmente era l'anno più importante della mia carriera ma gli scontri avuti con Ranieri al Valencia mi hanno fatto perdere il giro della Nazionale e saltare il Mondiale 2006, nonostante in quel periodo fossi nel gruppo della Nazionale. Era stato Ranieri a volermi fortemente in Spagna, poi ha guardato il suo orticello e non mi ha fatto giocare”.

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