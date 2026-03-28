Ex Lazio | Fiore: "Con Giannichedda migliori amici. Simeone? Insopportabile"
Tra i tanti temi toccati dall’ex calciatore Stefano Fiore nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Calciomercato.com c’è un passaggio che riguarda anche la sua esperienza alla Lazio.
Con Giannichedda sono davvero migliori amici: “Siamo stati insieme a Udine e poi alla Lazio, oggi siamo vicini di casa a Roma" mentre il compagno che proprio non sopportava era il Cholo Simeone: “In campo parlava talmente tanto che faceva quasi la telecronaca. Lo sentivi continuamente dare consigli a tutti, una caratteristica che si è portato dietro anche da allenatore: se ci fate caso non sta mai fermo in panchina".
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