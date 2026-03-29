Calciomercato Lazio | L'Inter punta Gila: i nerazzurri sfidano il Milan per lo spagnolo

29.03.2026 10:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | L'Inter punta Gila: i nerazzurri sfidano il Milan per lo spagnolo
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RASSEGNA STAMPA - L’Inter guarda già al futuro della difesa e non esclude scenari importanti. In caso di un’offerta davvero irrinunciabile, il club nerazzurro potrebbe anche valutare la cessione di Alessandro Bastoni.

Un’eventuale partenza dell’azzurro aprirebbe però a una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato. Non si tratta solo di Bastoni, infatti: a fine stagione saluteranno anche Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza di contratto. Per questo motivo, la dirigenza si sta già muovendo alla ricerca di rinforzi.

Tra i profili seguiti, scrive la Gazzetta dello Sport, c’è anche Mario Gila della Lazio, finito nel mirino anche di Igli Tare, oggi direttore sportivo del Milan e artefice del suo arrivo in biancoceleste nel 2022. È ancora presto per parlare di un vero derby di mercato, ma l’interesse di entrambe le milanesi è concreto. Il contratto di Gila scade nel 2027, ma trattare con il presidente Claudio Lotito non sarà semplice.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.