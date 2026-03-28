Operazione Nostalgia, Veron: “Lazio, tante difficoltà ma Sarri sta facendo bene”

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante Operazione Nostalgia è intervenuto ai microfoni di Sportitalia Juan Sebastian Veron. L’ex calciatore della Lazio ha parlato anche del momento odierno dei biancocelesti, queste le sue parole: “La seguo la Lazio, anche se non ogni giorno, e conosco un po’ la storia di Sarri”.

“Fin qui con tutte le difficoltà avute, il non avere il mercato per mettere su una squadra con cui lavorare, non ha fatto un brutto lavoro. Sta facendo bene considerando tutto quello che c’è stato in estate e a metà stagione. Sulle individualità non so dire, ma la squadra ha dato tutto quello che ha potuto”.

“L’Argentina è in un momento in cui il gruppo lavora insieme già dal Mondiale scorso, vorranno confermarsi ma non è facile. Il gruppo è comunque buono per farlo. L’Estudiantes? Spero di ripetere l’annata passata, farlo è sempre difficile ma stiamo lavorando per farlo. Abbiamo cambiato qualcosa, speriamo di far bene”.