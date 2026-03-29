Lazio, Basic e Cataldi vicino al rientro. Gigot pronto a tornare in gruppo
RASSEGNA STAMPA - Dopo il weekend di riposo, la Lazio tornerà ad allenarsi domani a Formello, ma senza i giocatori impegnati con le nazionali. La ripresa sarà improntata alla prudenza, soprattutto per chi è alle prese con qualche problema fisico.
Tra questi c’è Motta, rientrato in anticipo a Roma dal ritiro dell’Under 21 per precauzione dopo una botta nella zona lombare rimediata contro il Milan. Nonostante ciò, dovrebbe essere regolarmente in campo sabato. Situazione diversa per Gila, per cui si procederà con maggiore cautela a causa del ginocchio, mentre Cataldi è atteso in gruppo almeno parzialmente dopo i problemi al polpaccio.
Buone notizie invece per Basic, ormai vicino al pieno recupero dopo aver saltato otto partite: oltre all’infortunio all’adduttore, il centrocampista ha dovuto gestire anche qualche malumore legato al rinnovo ancora in sospeso, come racconta il Messaggero.
Nel frattempo, restano fuori diversi elementi come Provedel, Rovella e Zaccagni, mentre Gigot, spiega il quotidiano, ha completato il percorso di riabilitazione ed è pronto a tornare ad allenarsi con i compagni.