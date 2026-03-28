Operazione Nostalgia, Nesta: "Questa è casa mia. Ma ho un rammarico" - VIDEO
28.03.2026 21:05 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
Oltre a Veron, anche Alessandro Nesta sta partecipando all'evento di questa sera al Palazzo dello Sport, organizzato da Operazione Nostalgia. Dal cerchio di centrocampo ha rilasciato qualche dichiarazione prima del fischio d'inizio dello speciale triangolare. Ecco allora le parole dello storico capitano della Lazio:
“Come sta andando? Meglio di quanto pensassi. È la mia città? Mi fa piacere tornare ogni tanto. È passato tanto tempo però questa è casa mia. Peccato che non possa giocare perché ho fatto la protesi d’anca l’altro giorno. Speriamo il prossimo anno possa giocare”.