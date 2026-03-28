Operazione Nostalgia, Veron ancora pazzo di Lazio: il messaggio ai tifosi - VD
28.03.2026 20:40 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
Tra gli ospiti dell'evento organizzato da 'Operazione Nostalgia', che si sta tenendo questa sera al Palazzetto dello Sport, anche Juan Sebastian Veron. Ovazione del pubblico al suo ingresso e qualche battuta sulla Lazio, a partire dal saluto rivolto ai tifosi biancocelesti.
"Quant'è bello vedere la Lazio, le maglie? Sempre bello, anche di più ritrovare i compagni. Con Nesta cosa ci siamo detti? Parliamo sempre della vita, di quel che abbiamo fatto, del tempo che abbimo trascorso insieme. Bello ritrovarci".
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autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.