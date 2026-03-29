Lazio, Sarri attende il gruppo al completo: il punto sui nazionali
RASSEGNA STAMPA - Sta per concludersi la sosta per le Nazionali e tra mercoledì e giovedì Sarri potrà avere il gruppo al completo per preparare la sfida al Parma, ad eccezione degli infortunati di lunga data.
Dele-Bashiru e Dia sono stati utilizzati nelle ultime amichevoli e potrebbero trovare spazio nei prossimi impegni rispettivamente con Nigeria e Senegal. Come scrive Il Messaggero, Hysaj sarà invece risparmiato nel test dell’Albania contro l’Ucraina, mentre Marusic, dopo essere rimasto fuori con Andorra, tornerà a disposizione del Montenegro contro la Slovenia. Ratkov, tornato in nazionale serba dopo 19 mesi, spera di avere qualche minuto contro l’Arabia Saudita, pur partendo indietro nelle gerarchie.
Provstgaard, dopo il debutto simbolico con la Danimarca, dovrebbe partire dalla panchina nella finale playoff contro la Repubblica Ceca. Tra i giovani, si è messo in evidenza Przyborek, titolare con la Polonia Under 19, schierato da seconda punta nella sfida contro l’Inghilterra e atteso di nuovo in campo nelle qualificazioni europee.