Lazio, Fuser: "Contestazione? Ciclica, ogni tanto accade. Spero però..." - VIDEO
28.03.2026 21:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Diego Fuser, a margine di Operazione Nostalgia, ha parlato anche a Sportitalia del momento di casa Lazio, e soprattutto della contestazione dei tifosi. Ecco le sue parole, giunte dopo quelle in esclusiva ai nostri microfoni:
"Contestazione? Penso sia una cosa normale, una cosa ciclica che ogni tanto accade credo in quasi tutte le società. Speriamo che riescano a trovare un giusto accordo tra tutti in modo da fare il bene della Lazio".
"Del passato sono cambiati soprattutto i giocatori, c'è un ricambio che non si ferma mai. Ogni sei mesi un giocatore va da una parte e dall'altra, e anche il tifoso si attacca meno a un tipo di giocatore che piace. Quello che è più cambiato nel calcio credo sia proprio questo".
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.