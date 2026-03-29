Lazio, Isaksen continua ad emergere. E il valore di mercato lievita

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RASSEGNA STAMPA - Doppietta in appena un minuto per chiudere la partita contro la Macedonia del Nord. Ora resta solo l’ultimo ostacolo in Repubblica Ceca. Gustav Isaksen si sta confermando un giocatore di livello internazionale e sta vivendo il momento migliore della sua stagione. In Danimarca è ormai un idolo, soprattutto dopo i due gol che hanno blindato il risultato e tolto pressione alla squadra, che temeva un possibile assalto degli avversari nella ripresa.

A Formello, intanto, si gode: avere un giocatore così in forma nel momento cruciale della stagione può fare la differenza. Isaksen, con 4 gol, è anche il capocannoniere della Lazio in campionato, e alcune reti sono state pesantissime. Con la nazionale, poi, i numeri sono ancora più impressionanti: 6 gol e 3 assist in 15 presenze da titolare con l’Under 21, 12 gol e 4 assist in 25 partite dall’inizio con la nazionale maggiore. In media segna una volta ogni due partite, molto più rispetto a quanto accade con la Lazio, dove trova il gol ogni 810 minuti.

Il vero limite, finora, è sempre stato la continuità. Quest’anno però il problema sembra meno evidente: qualche pausa durante le partite c’è ancora, ma molto meno frequente rispetto al passato. Il lavoro di Sarri sta dando i suoi frutti, puntando più sulla fiducia che sulla pressione.

Arrivato nell’estate 2023 per meno di 14 milioni, Isaksen potrebbe diventare anche una grande plusvalenza. Se dovesse mettersi in mostra al Mondiale, scrive il Messaggero, iil suo valore potrebbe salire fino ad almeno 40 milioni. Alla Lazio, però, nulla è davvero incedibile davanti a offerte importanti: la sostenibilità economica viene prima di tutto.