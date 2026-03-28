Caso Dimarco, Abodi parla chiaro: "Non capisco perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La polemica Dimarco sta impazzando in Italia, dopo l'esultanza del terzino dell'Inter per la vittoria della Bosnia - prossima avversaria degli azzurri nella finale playoff del Mondiale - contro il Galles. I tifosi della Nazionale hanno duramente criticato il gesto di Dimarco, trovando però l'opposizione del ministro Andrea Abodi che, in merito agli attacchi subiti dal calciatore, ha detto:

"Il video dell'esultanza divenuto virale? Non mi sembra ci sia stato un entusiasmo smodato, non so neanche che cosa abbiano pensato in quel momento. Non capisco perché sia stato dato eccessivo significato a quell’esultanza, parliamo di ragazzi che avevano appena finito la partita, non mi sembra ci sia niente di censurabile né di provocatorio. Cerchiamo di andare oltre, abbiamo già tante cose oggettivamente complicate, questa è una polemica che non ha senso".