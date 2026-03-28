Ex Lazio | Fiore: "Mihajlovic incredibile. Stam? Una volta mi lanciò in una siepe"
Tantissimi gli aneddoti svelati dall'ex calciatore Stefano Fiore nell'intervista rilasciata a Calciomercato.com. Tra questi non poteva mancare un ricordo di Sinisa Mihajlovic: "Grande personalità, la più incredibile che ho conosciuto in vita mia. E la esprimeva anche nel look, il suo abbigliamento nello spogliatoio non riscontrava molto successo".
Poi c'erano "i cattivi": "Stam ma anche Fernando Couto. Grandi difensori e personalità diverse, con le quali era meglio non discutere. Stam aveva un approccio professionale, poco incline allo scherzo; me ne sono reso conto sulla mia pelle".
"Una volta lo stavo prendendo in giro per il suo italiano maccheronico, dopo avergli rifatto il verso mi prese sulle sue spalle come un wrestler e mi lanciò tra le piante di Formello. Anzi, per fortuna mi adagiò".
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